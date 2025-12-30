Presidente Boric recibe este martes cartas credenciales de embajadores de Israel y EE. UU. en medio de tensiones diplomáticas

Para las 16 horas de este martes está previsto que el Presidente Gabriel Boric reciba las cartas credenciales de los embajadores de Israel, Peleg Lewi, y de Estados Unidos, Brandon Judd, países con los que ha mantenido fuertes polémicas.

El caso más claro es de Israel, por la guerra en Gaza y el respaldo del mandatario a los palestinos. En septiembre de 2022, Boric se negó a recibir la credenciales del entonces embajador Gil Artzyeli, lo que derivó en un prolongado roce diplomático.

En tanto, la llegada de Brandon Judd a Chile fue precedida por fuertes críticas de Boric a Donald Trump. Además, el Gobierno se demoró en agendar la presentación de cartas credenciales, lo que motivó criticas de Judd.

“Hemos contactado al Presidente en varias ocasiones para hacerle saber. Estoy preparado para presentar mis credenciales, él no nos ha dado una fecha. Se rehúsa a contestar el teléfono al secretario (Marco) Rubio, eso es decepcionante. Así que estoy listo para presentar mis credenciales. No puedo hacerlo hasta que él me diga que está disponible”, acusó el diplomático a mediados de noviembre pasado

En esa oportunidad, el canciller Alberto van Klaveren respondió con una nota de protesta a Washington y explicó que el proceso de presentación de credenciales es una práctica habitual.

Todos los países tienen plazos distintos para la presentación de credenciales y hay países que, por ejemplo, contemplan ceremonias dos o tres veces al año, no más que eso. Eso lo puedo afirmar porque es la experiencia de cualquier embajador que está en el extranjero”.

El ministro agregó que “son casos absolutamente normales y la verdad es que, obviamente, el Presidente recibirá cuando pueda a los nuevos embajadores y hará la ceremonia respectiva de presentación de credenciales. Obviamente, no hacemos excepciones, es decir, aquí se sigue un orden cronológico como corresponde a un país como el nuestro”.

Este martes también presentarán cartas credenciales los representantes de Cuba, Cornelio Oliva; de Japón, Sone Kenko, y de Panamá.

Los cinco diplomáticos iniciaron sus funciones en los últimos meses del gobierno de Boric y ejercerán principalmente durante la administración del Presidente electo José Antonio Kast, quien ha manifestado su intención de fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel.

