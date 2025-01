Presidente Boric promulga ley que resuelve la deuda histórica docente: "Estamos haciendo un pequeño acto de justicia"

El Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes la promulgación de la ley que da una solución a la deuda histórica docente.

Al respecto, el Mandatario manifestó: “A los profesores y profesoras en Chile no se les ha hecho suficiente justicia, no se les reconoce como debiera ser. Hoy día, como bien decía Mario Aguilar estamos haciendo un pequeño acto de justicia, pero que sirva para ensalzar, para recalcar, para dignificar esta carrera que a todos nos ha marcado a fuego y que, si no fuera por ustedes, hoy día no estaríamos donde estamos”.

En esta línea, señaló que estos días “han sido positivos para el país (…) cambios que parecían imposibles o tan lejanos, se materializan para mejorar las vidas de las personas y son hechos, no palabras”.

“Casi 20 años nos demoramos como sociedad, pero en particular la política, para mejorar el sistema de pensiones y el día miércoles de esta semana lo logramos”, añadió.

De esta forma, el Presidente se dirigió a “las voces que desde el extranjero nos vienen a decir que acá no se ha hecho nada, que acá estamos cumpliendo. Estamos haciendo algo que es muy valioso para la política y para la sociedad, que es cumplir la palabra empeñada”.

“Las palabras de las profesoras hoy día a mí por lo menos me resuenan y me hacen tanto sentido, es de los momentos en que más orgullo he sentido de ser Presidente de la República”, expresó.

El jefe de Estado mencionó que “tras más de cuatro décadas de espera, estamos cumpliéndole a los profesores, dándole una solución a la deuda histórica que se arrastraba desde la dictadura”.

"El haber reconocido la existencia de esta deuda, porque sufrieron muchos ninguneos a lo largo de estos años, ‘qué la deuda no existía’ o ‘que no había nada que hacer, ‘que nos dedicáramos a otra cosa’, ‘que olvidáramos el pasado’, lo hicimos con ustedes”, subrayó.

Junto con ello, destacó que “hoy cumplimos con las y los profesores de Chile. Dialogar, cumplir y avanzar es lo que los ciudadanos, los chilenos y chilenas le exigen a la política, y en esa línea estamos”.

