Presidente Boric promulga la Ley TEA que consagra derechos para personas con trastorno del espectro autista

El presidente Gabriel Boric promulgó este jueves la ley que promueve la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y de educación.

Despachada desde el Congreso el pasado 20 de enero, la también conocida como "Ley TEA" busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardo de la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con e trastorno, junto con eliminar cualquier forma de discriminación y promover un abordaje integral en los ámbitos social, de la salud y educación..

Para ello, la norma entrega definiciones de conceptos como "persona con TEA" y establece los principios de trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género; intersectorialidad, participación y diálogo social; detección temprana y seguimiento continuo y neurodiversidad. Junto a esto, incorpora medidas en contra de la discriminación arbitraria.

Desde la Plaza de la Constitución, Boric señaló que "vamos a trabajar para que esta ley no sea solamente papel, si no que se implemente en las escuelas, que la obligación de rendir cuenta todos los años respecto a los avances de esta ley venga cada año con buenas noticias, que no dependa de los sostenedores de cada colegio o de la capacidad económica".

"Para que todas las madres, padres y apoderados puedan tener la tranquilidad que sus hijos e hijas cuentan con el apoyo y acompañamiento adecuado en las escuelas, pero es un solo paso porque esto es para toda la sociedad", agregó.

En este sentido, el jee de Estado expresó que "esto no está solamente en las escuelas, es toda la sociedad la que tiene que integrar en todos los espacios, es también un desafío para el mundo del trabajo, de la entretención, de la cultura. Estamos avanzando, es un primer paso importante que abre muchas puertas".

Además, indicó que uno de los puntos que asegura esta nueva norma "es que el Estado garantice el diagnóstico temprano (...) algo que no está presente en esta ley pero que lo estamos trabajando como Gobierno son los cuidados".

"Sabemos que en particular las madres, las mujeres a quienes esta sociedad machista muchas veces le ha cargado con los cuidados, sin ningún tipo de reconocimiento, es que hoy día decimos que tenemos que avanzar en la visibilización, en la socialización y en la valoración de los cuidados", añadió.

Por último, destacó que el "Gobierno mantiene de manera invariable su compromiso con la inclusión integral que llegue a todos y a todas".

Por su parte, la diputada Claudia Mix (Comunes), coautora del proyecto, comentó que "hoy es un gran día para las familias con personas del espectro autista, después de varios años luchando, promulgamos esta ley y seguiremos trabajando para asegurar su acceso a los tratamientos médicos necesarios y su inclusión en todos los ámbitos de la vida".

