Presidente Boric por Julia Chuñil: "Exigimos que se sepa la verdad, no puede haber impunidad"

El Presidente Gabriel Boric expresó su preocupación por la desaparición de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil, quien fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en el sector Huichaco, comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

“Quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Chuñil”, señaló el mandatario en La Moneda.

Añadió que “estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó y dónde está. Tal como señaló la ministra vocera (Camila Vallejo), hemos y exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”.

“Y Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que yo creo representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia y, por lo tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda aclarecer toda la verdad”, finalizó Boric.

Esta semana circularon versiones de que Julia Chuñil habría sido quemada, según las escuchas telefónicas a uno de los investigados por el fiscal Jaime Calfil.

PURANOTICIA