Presidente Boric por captura en Colombia del sicario venezolano: “Hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar"

El Presidente Gabriel Boric destacó la detención en Colombia del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de haber asesinado al denominado “Rey de Meiggs”.

A través de una publicación en X, el Mandatario posteó: “Lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar”.

Acompañó la publicación de una fotografía donde aparece Mejía Hernández resguardados por agente de Interpol, la policía colombiana, un funcionario de Carabineros de Chile y otro de la Policía de Investigaciones.

Asimismo, este lunes se conocieron detalles de la captura del prófugo en Barrancabermeja, Colombia, a 300 kilómetros de la frontera con Venezuela. En esa ciudad vive la hermana de Alberto Carlos Mejía, quien subió una foto de ambos a Instagram, lo que alertó a la policía de que se encontraba ahí.

Según consigna T13, el sicario posó en la publicación mostrando su mano, la que tiene un tatuaje de 'Zeus', detalle que fue identificado por lo que se alertó a la policía colombiana, quien estuvo 20 días tras sus pasos hasta que lo detuvo.

PURANOTICIA