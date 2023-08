Presidente Boric por acusación constitucional contra ministro Jackson: "Tiene que hacerse de manera fundamentada"

El Presidente de la República, Gabriel Boric se mostró muy molesto y criticó la acusación constitucional que anunció el Partido Republicano contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson la cual, fue respaldada por las colectividades de Chile Vamos.



"Ayer los partidos de derecha decidieron comenzar una nueva acusación constitucional, ya no me acuerdo qué número es en este gobierno, una nueva acusación constitucional contra el ministro Jackson y quería enfatizar respecto esto un par de puntos", dijo un molesto Boric.



“Las acusaciones constitucionales son parte legitima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha", agregó el mandatario.



El Presidente prosiguió con su discurso contra la oposición y manifestó que “en este caso creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por entrabar y evitar que el Gobierno saque adelante sus reformas y que lo digan públicamente”.



Y luego prosiguió con “déjenme decirles que los hemos invitado a conversar hace meses y por diferentes motivos, por diferentes excusas, no llegan a la mesa, no se sienta, o cuanto está a punto de hacerse la reunión, sencillamente dicen 'sabe qué, no vamos a asistir hasta que usted saque a tal ministro o cual ministro', y por mientras las pensiones siguen esperando".



Por último, afirmó que "lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo. Acá las acusaciones que se hacen se tienen que hacer de manera seria y en particular, cuando se imputan delitos, tiene que hacerse de manera fundamentada y ante las instancias que corresponden".

