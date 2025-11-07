Presidente Boric participó junto a Bachelet de la primera sesión de la COP30 en Brasil

En el marco de su participación en la Cumbre de Líderes COP30 en Belém, Brasil, el Presidente Gabriel Boric formó parte de la primera sesión denominada «Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos», acompañado del canciller Alberto van Klaveren; la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; y la exPresidenta Michelle Bachelet.

La instancia temática tuvo entre sus objetivos destacar el rol de los océanos y los bosques como grandes sumideros de carbono y reguladores del clima global, y promover esfuerzos para detener y revertir la deforestación y la degradación forestal para 2030.

En ese marco, el Mandatario destacó la importancia del mar para nuestro país, considerando su extensión a lo largo del territorio nacional, reafirmando el compromiso de Chile con su protección, la que recalcó es relevante para “preservar la vida que existe en ellos y que es amenazada por acciones humanas, como la deforestación, la pesca indiscriminada y el mal manejo de residuos”.

Asimismo, el Presidente de la República resaltó que Chile ha avanzado para tener más del 50% de su zona económica exclusiva protegida, añadiendo además que “estamos muy orgullosos de haber sido uno de los primeros países en ratificar el acuerdo internacional para proteger la biodiversidad marina en alta mar, el BBNJ, y celebramos que este haya alcanzado las ratificaciones necesarias durante este año para entrar en vigor”.

Finalmente, el jefe de Estado también recordó que nuestro país ha sufrido las consecuencias del cambio climático en materia forestal, viéndose afectado por diversos incendios a lo largo de los años, destacando que gracias al multilateralismo se lancen iniciativas como Tropical Forest Forever Facility, así como también “la inclusión de un eje sobre bosques, océanos y biodiversidad en la agenda de acción, implementación de esta COP 30”.

Cabe hacer presente que la ciudad de Belém, ubicada en la confluencia del río Amazonas y el océano Atlántico, es conocida como la puerta de entrada a la Amazonía.

PURANOTICIA