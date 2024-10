Presidente Boric: "Nuestra tarea como Gobierno será colaborar con todos los gobernadores y todos los alcaldes"

El Presidente Gabriel Boric se reunió en La Moneda con los alcaldes del oficialismo que resultaron vencedores en las elecciones municipales y regionales

“Nuestra tarea como Gobierno será colaborar con todos los gobernadores, todos los alcaldes, porque este Gobierno es de todos los chilenos, como hemos dicho, los gobiernos pasan pero el pueblo queda”, dijo el mandatario.

"No es posible construir un país si no respetamos a quienes discrepan de nuestras ideas, no podemos construir un país si solo nos juntamos quienes pensamos igual. A todas las autoridades electas, cuenten conmigo. A Chile lo construimos entre todos", añadió.

En cuanto a los resultados, el jefe de Estado enfatizó que "no hay ninguno que pueda adjudicarse triunfos arrolladores, en el global, los pronósticos catastrofistas no se han cumplido".

Finalmente, el Presidente Boric dijo "estar contento" con las elecciones y llamó a continuar trabajando en el fortalecimiento de la democracia.

