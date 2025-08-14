Presidente Boric nombra a la economista Paula Benavides para liderar el Consejo Fiscal Autónomo

El Presidente Gabriel Boric ha designado a la economista Paula Benavides como la nueva presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en reemplazo de Jorge Rodríguez. La noticia fue comunicada por la entidad, detallando que Benavides ejercerá el cargo por un período de tres años. El decreto de nombramiento, firmado por Boric, ya ingresó a la Contraloría General de la República.

Benavides, quien es ingeniera comercial y magíster en Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica, sostendrá su primera sesión como presidenta el próximo martes 19 de agosto. La economista ya cuenta con experiencia en el organismo, habiendo sido una de sus primeras consejeras desde su creación en 2019 hasta 2023. El 17 de junio de 2025, fue ratificada nuevamente por el Senado para un período de cinco años.

La nueva presidenta del CFA posee una larga trayectoria en materias fiscales. Inició su carrera en el Ministerio de Hacienda en 1999, participando en el desarrollo de la primera versión de la regla fiscal chilena en 2001. A lo largo de los años, ha ocupado diversos cargos de relevancia, como coordinadora de Estudios y de Políticas Sociales en Hacienda, y subdirectora de Racionalización y Función Pública en la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Además de su rol en el sector público, Benavides ha sido presidenta ejecutiva de Espacio Público (2022-2023) y ha colaborado con organismos internacionales como la OIT, la Cepal y el Banco Mundial. Actualmente, se desempeña como profesora en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.

