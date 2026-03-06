Presidente Boric nombra a Jorge Escobar Ruiz como nuevo consejero del Consejo de Defensa del Estado

El Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró al abogado Jorge Escobar Ruiz, como consejero del Consejo de Defensa del Estado a partir de este viernes.

El abogado cuenta con casi 30 años de destacada trayectoria en el Consejo de Defensa del Estado, donde ingresó en junio del año 1996 como procurador en la Procuraduría Fiscal de Santiago.

Asimismo, se ha desempeñado en la Unidad de Expropiaciones, en el Departamento de Control Judicial del organismo y, desde el año 2004, ejerce como abogado litigante en la misma procuraduría donde inició su carrera.

Jorge Escobar asumirá como abogado consejero a partir de este viernes.

Previo a su nombramiento como consejero titular, Escobar ya había asumido funciones en el cargo de manera suplente en dos oportunidades. La primera se produjo cuando la consejera Mariana Valenzuela solicitó un permiso sin goce de sueldo por seis meses para residir fuera del país. Posteriormente, volvió a desempeñarse como consejero suplente tras la jubilación del exintegrante del organismo, Jaime Varela.

PURANOTICIA