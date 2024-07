Presidente Boric: "No tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad"

El Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, saludaron a los 509 nuevos efectivos de la Escuela de Formación de Carabineros que serán destinados para reforzar la seguridad en diversos espacios públicos en la Región Metropolitana, en el marco de la ampliación del plan «Calles sin Violencia».

El Mandatario expresó que el Gobierno está “mostrando los avances y cumplimiento en los compromisos que hemos adquirido con las familias de Chile en materia de seguridad. Estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes, hechos concretos, medidas efectivas, con unidad de propósito, con el Estado presente”.

Añadió que “acá no hay atajos, no hay improvisación y tampoco –al menos yo– tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada. Chile está enfrentando de manera firme y decidida a la delincuencia”

Por su parte, la ministra Tohá reiteró que la ampliación del plan «Calles sin Violencia» para la Región Metropolitana permitirá perfeccionar las estrategias de ejecución en las líneas de persecución penal, patrullaje policial y fiscalización.

Contempla el reforzamiento de la PDI, Carabineros y la Fiscalía Nacional. En el caso de Carabineros se trata de 1.669 nuevos funcionarios para la Región Metropolitana, de ellos 909 corresponden a nuevos efectivos y 760 a reasignaciones.

Se desplegarán en las calles en tres etapas:

- Etapa 1 (inicio 29 de julio): se suman 616 carabineros a funciones operativas.

- Etapa 2 (inicio 12 de agosto): sumará otros 909 funcionarios nuevos para el trabajo operativo, correspondientes a 509 Carabineros en práctica, en el último semestre de formación de la Escuela de Formación de Carabineros, y 400 tutores de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, que serán destinados a espacios públicos de alta afluencia de personas en toda la Región Metropolitana.

- Etapa 3 (inicio último trimestre 2024): sumará 144 Carabineros para rondas nocturnas, reasignados gracias a la nueva modalidad de atención a público durante la noche y unidades de custodia provisoria de detenidos.

REFORZAMIENTO PDI

Para el reforzamiento de la PDI se considera un aumento de las fiscalizaciones de control migratorio. Además, se implementará un operativo nacional mensual, y tres operativos semanales adicionales y exclusivos para la región Metropolitana.

Paralelamente, se incrementará el número de funcionarios para el Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Región Metropolitana: de 135 a 250 funcionarios.

Tohá destacó que el MT-0 es un programa antidrogas, creado por la PDI hace una década, destinado a abordar el tráfico de drogas en pequeñas cantidades y su incidencia en la seguridad de los barrios.

En el mes de marzo de 2024 se amplió para abordar también la investigación de armas y del patrimonio ilícito en manos de bandas criminales, junto a su desarticulación.

Finalmente, resaltó las nuevas tareas equipos de crimen organizado y homicidios (ECOH), lo que contempla la ampliación de las unidades ECOH en su contingente y ámbitos de acción, lo que permitirá incluir un espectro más amplio de homicidios y de delitos graves contra la propiedad.

