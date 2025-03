Presidente Boric: "No me corresponde hacer campaña por una persona en particular"

En una conferencia de prensa conjunta con su par de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el Presidente Gabriel Boric aseguró que “no me corresponde hacer campaña por algún candidato presidencial en particular”, pero afirmó que quiere que a los “liderazgos progresistas les vaya bien”.

"El candidato del Gobierno es Chile, y nosotros vamos a trabajar firmemente por Chile, y lo mejor que podemos hacer para darle continuidad a un proyecto progresista es hacer bien la pega", aseguró el Mandatario.

Y agregó que "a mí como Presidente de la República no me corresponde estar haciendo campaña por una persona en particular. Quiero que a los liderazgos progresistas les vaya bien, y desde la posición que tengo, voy a impulsar y conversar con los diferentes partidos para tener las primarias más competitivas que sean posibles para ampliar la base del progresismo, para hacerle sentido a los chilenos y chilenas".

En esa línea, reiteró que "no me corresponde a mí hacer campaña o expresar favoritismo por alguna candidatura en particular". Consultado respecto a si comparte la premisa de la expresidenta Michelle Bachelet en cuanto a que debe haber nuevos liderazgos del oficialismo, el Presidente indicó que "yo he conversado varias veces con ella, pero considero que sería una falta de respeto ponerme a hablar por ella".

"Ella dice que se necesita un nuevo liderazgo, yo creo que siempre es sano que las diferentes generaciones estén conversando, y ella ha tenido la generosidad conmigo de traspasarme su experiencia y eso lo agradezco muchísimo, pero no me voy a referir más en detalle a sus palabras y sus decisiones", cerró el Jefe de Estado.

