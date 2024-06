Presidente Boric niega persecución política a Daniel Jadue: “Las instituciones en Chile funcionan”

El Presidente Gabriel Boric afirmó que “no hay una persecución política” en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva por supuestos delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares.

En entrevista con CNN Chile Radio, el mandatario expresó que “puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo se ha utilizado en términos generales, pero creo que las instituciones en Chile funcionan y no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país”.

“El alcalde Jadue, como los otros alcaldes imputados en diferentes casos, que varios han estado en prisión preventiva, tienen que defenderse ante la justicia y ahí es donde hay que probar los argumentos, no atacando a las instituciones”, añadió.

Boric reiteró que confía “en la justicia chilena y estoy convencido de que acá no hay ningún tipo de prisión política, más allá de las valoraciones que uno pueda tener de una figura política en particular”.

También expresó que “yo no he hablado con el alcalde Jadue en el último tiempo. Tuvimos una actividad a fines del año pasado juntos, he tenido algunas actividades en Recoleta, pero no he tenido comunicación a propósito de este caso”.

Al respecto, dijo que “me parece que como Presidente de la República tengo que ser muy claro en la independencia de los poderes y en no dar señales equívocas en esto”.

RELACIONES CON VENEZUELA

Consultado sobre si ha considerado romper las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro tras los dichos del fiscal general venezolano Tarek William Saab en el caso Ojeda, el Presidente respondió que “la regla general es que es indeseable romper relaciones por muchas diferencias que uno tenga con países".

“Pienso en el Gobierno del presidente Allende, que no rompió relaciones con Estados Unidos pese a que estaba realizando una injerencia permanente al interior del gobierno. Estados Unidos a su vez no rompió relaciones con Chile cuando la dictadura le puso una bomba en medio de su capital política y mató a Orlando Letelier junto a Ronni Moffitt”, recordó.

“He visto muchas bravatas en política internacional, pero lo que funciona es cuando hay un trabajo serio, sostenido y no tanta declaración rimbombante. Nosotros seguiremos en esa línea, defendiendo a las instituciones chilenas, la seriedad y responsabilidad de las instituciones”, añadió.

