Presidente Boric marca su último 8M en La Moneda y destaca avances en género: “La equidad también exige que los hombres pierdan privilegios”

El presidente Gabriel Boric realizó este domingo su último acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer en La Moneda, en el que destacó, junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana los avances de su administración en materia de género.

Entre los avances destacaron la implementación de la Ley Papito Corazón, la modificación del reglamento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, la promulgación de la Ley Antonia y la Ley de Reparación para Víctimas de Femicidio.

Durante su discurso, Boric destacó las movilizaciones y “la organización histórica de mujeres” y recordó la connotación de este día, “en que se conmemora la muerte de mujeres que estaban luchando por sus derechos”.

El mandatario se tomó un momento para agradecer y destacar a cada una de las ministras que pasaron por su gabinete incluida la excandidata Jeannette Jara y la precandidata, Carolina Tohá.

También mencionó a mujeres que han marcado hitos en nuestro país como Inés de Suárez, Isabel Allende, Gladys Marín, Violeta Parra, Elena Caffarena y otras.

Destacó la alusión a la expresidenta Michelle Bachelet, de quien dijo “¿por qué no decirlo?, secretaria general de la ONU. Apoyaremos todo Chile, me imagino”.

En algún momento también se dirigió a los hombres, diciéndoles que “el avance en la equidad de género implica perder privilegios”.

“¿Cómo es posible que durante tanto tiempo nos pareciera normal decir que nuestra mamá o nuestra esposa no trabaja? Porque cuidar es trabajar, y cuidar es un tremendo trabajo”, señaló el Presidente.

Tras esto, mencionó brevemente la promulgación de la Ley de Conciliación Laboral que permite solicitar teletrabajo en caso de ser una persona cuidadora.

El mandatario también se refirió al silencio de los hombres frente a situaciones como el abuso sexual, el no pago de pensiones y en casos de discriminación. “Nosotros también tenemos mucha pega, el avance en la equidad de género no es sólo una tarea de mujeres, eso es lo que me interesa transmitir”, manifestó.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en tanto, dijo que “veo acá a beneficiarias de que hayamos logrado la paridad en los fondos de riego para las mujeres del campo, un 30% de aumento en solo cuatro años. El Copago Cero, que benefició especialmente a nosotras las mujeres, que somos la mayoría en Fonasa. La disminución de un 20% de los homicidios, que también nos beneficia porque también queremos seguridad”.

“O, por ejemplo, mirando a la ministra Delpiano, que por primera vez no hay ninguna especialidad de las Fuerzas Armadas que excluya a las mujeres, como todavía quedaban”, destacó la secretaria de Estado.

También habló sobre el avance de leyes como la tipificación del delito de envío de imágenes sin consentimiento a otra persona, la Ley de Reparación Integral a víctimas de femicidios y la Ley por el Derecho a una Vida Libre de Violencia que fue presentada durante el gobierno de Michelle Bachelet.

La ministra se refirió a la discusión que ha tomado la opinión pública en relación a una supuesta “coordinación para que haya denuncias falsas”, sobre lo que dijo “eso no es así, los datos lo han mostrado. ¿Tenemos que mejorar las herramientas de judicialización? Sí. Pero una prescripción por tiempo no quiere decir que esa denuncia fuera falsa, quiere decir que a esa víctima le faltó tiempo para poder denunciar".

Tras esto, dijo que “hemos ampliado el tiempo que tienen las víctimas mayores de edad de delitos sexuales para poder denunciar. Se ha duplicado”.

La jefa de la cartera de la Mujer agradeció también a Carabineros y al Poder Judicial por el avance en el sistema integrado de gestión de casos que contempla, entre otras cosas, el apoyo jurídico de las policías en casos de denuncias por delitos relacionados al género y la instalación de salas de familia, iniciativa que proyecta, debería estar terminando en 2029.

También destacó el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, del que señaló que en total lograron atender a 6.500 personas por lesiones relacionadas a delitos de género, las cuales “no son solo mujeres y, lamentablemente, no son solo mayores de edad. Hay un componente muy fuerte de niñas y niños”.

Al igual que el Presidente recordó la modificación al reglamento de objeción de conciencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, para que “las mujeres y niñas puedan, en su región, en su servicio de salud, no importa si hay un objetor, que es derecho del personal de salud que interviene en el procedimiento, pero que no tengan que viajar hasta Santiago, para poder acceder a lo que nuestro país ya dijo que es un derecho el 2017”.

Para finalizar, hizo hincapié en que se debe garantizar la continuidad de las políticas públicas ya existentes y señaló que “nosotras, orgullosamente, recogimos los diagnósticos que se habían hecho en el gobierno anterior y los integramos a la ley integral en forma de norma”.

