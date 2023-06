Presidente Boric manifiesta "discrepancia" con ministro De Aguirre e instruye aceptar invitación a Feria del Libro de Frankfurt

El presidente Gabriel Boric instruyó al ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, para que Chile asista a la Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo, como "invitado de honor" aunque implique un gasto de 8 millones de dólares. Sin embargo, aún está en duda si lo hará en 2025, año del próximo evento.

En Temuco, donde se encuentra de gira, el mandatario dijo que la decisión de no asistir como invitado de honor, sino que como un participante más, "no pasó por mí ni me fue comunicada oportunamente y yo le manifesté al ministro de Aguirre mi discrepancia, porque considero que gastar en cultura es una tremenda inversión, no es un gasto que se tire a la basura, hay que hacer mayores esfuerzos en este sentido".

Añadió que "el ministro de Aguirre lo que planteó en su momento es que efectivamente el ser invitado de honor tiene un costo asociado de alrededor de los 8 millones de dólares, no es poca plata".

"Lo que yo planteo, se lo dije a él, es que como Estado de Chile, como un país que tiene una dignidad literaria que nos enorgullece, tenemos que estar en esas instancias y tenemos que ser protagonistas y además hacer los esfuerzos por tener una feria en nuestro país", recalcó el mandatario.

"Podemos hacer las dos cosas, podemos hacer el esfuerzo, por lo tanto lo que he instruido es que se establezcan las conversaciones con la organización de la feria para que podamos efectivamente ser invitados de honor, asistir, cumplir con los requisitos", añadió.

"El año estará en discusión en función de los plazos de la feria, pero no me cabe duda de que vamos a estar ahí como invitados, pero además prontamente como invitado de honor porque así se lo he instruido al ministro", concluyó.

