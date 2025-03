Este viernes presidente Boric llegó a Uruguay para cambio de mando presidencial

El Presidente Gabriel Boric llegó a Montevideo, Uruguay, para participar del cambio de mando presidencial, donde asumirá Yamandú Orsi del Frente Amplio local.

Al aterrizar, el mandatario manifestó: “Muy contento de este cambio de mando, tenemos cercanía, hemos hablado muchas veces, no me cabe ninguna duda que vamos a poder trabajar muy firmes juntos y también, no solamente en la línea de la relación entre los Estados, que siempre ha sido muy buena”.

“También en esta iniciativa que estamos levantando en conjunto con Pedro Sánchez, con Lula da Silva, de líderes progresistas para repensar de alguna manera la democracia, que es lo que como sector tenemos que ofrecer en el mundo, porque los problemas hoy en día son globales y no solamente dentro de nuestros estados nacionales”, complementó.

En esta línea, señaló que de esto se trató la reunión telemática que tuvieron recientemente y mencionó que ahora se reunirán “de nuevo en una cena en la Embajada de Brasil, y posteriormente en un encuentro presidencial en Chile, así que vamos a estar trabajando bien”.

En cuanto al regreso de Frente Amplio al poder, Boric expresó que “para nosotros el Frente Amplio políticamente es un Frente Amplio con mucha mayor experiencia, desde el 71 que está formado”.

“He tenido la oportunidad de conversar con varios de sus liderazgos, pero yo represento a todo Chile y yo me relaciono institucionalmente con Uruguay y en ese sentido quien sea el presidente del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, corresponde a una relación de respeto como la hemos tenido con el presidente Lacalle”, subrayó.

