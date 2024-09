Presidente Boric llamó a ser "cuidadosos" para evitar accidentes en Fiestas Patrias: "Si van a manejar, no tomen"

Durante el lanzamiento de la campaña “Unidos por un 18 más seguro”, el Presidente Boric hizo un llamado a la población a ser responsables, sobre todo a quienes manejan, para que, si lo hacen, no beban alcohol.

La actividad busca concientizar sobre la importancia de celebrar de manera responsable en las Fiestas Patrias que se avecinan para evitar accidentes de tránsito por consumo de alcohol.

“Seamos radicales en esto, tolerancia cero al que está manejando y quiere tomar alcohol. Quítenles las llaves, sean pesados y, por favor, que todos adquiramos conciencia de esto”, remarcó el Jefe de Estado en la actividad desarrollada en el frontis del principal recinto deportivo del país.

"A mí me ha tocado también y seguramente a muchos de ustedes conocer de cerca las consecuencias de accidentes viales. Y cómo de un momento a otro la vida cambia radicalmente por algún estúpido, algún pelotudo, que salió de la fonda, del carrete, diciendo ‘no te preocupes, si curado manejo mejor'", expresó.

“(Alguien) que no quería pasar las llaves, que dijo solo me tomé dos, cuando eran tres y da lo mismo, aunque sea media. No tomen si van a manejar. En eso no valen las cuestiones a media, los intentos de normalización. Si van a manejar, por favor, no tomen”, agregó.

Este año, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones apostó por una campaña que apela directamente a evitar la distracción al volante, principal causa de los siniestros viales con consecuencias fatales, y a la incompatibilidad en el consumo de alcohol con la conducción.

Esta campaña es parte de una serie de acciones de fiscalización conjunta entre Carabineros, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las diferentes municipalidades, que se reforzarán entre el 13 y 22 de septiembre.

“Seamos todos, todos cuidadosos en esto, este puede ser un momento de alegría y de felicidad. Esto corre no solamente para los autos, corre también para las bicicletas. Seamos todos cuidadosos para que estas celebraciones no se transformen en una tragedia, tragedia que, además, dura para toda la vida”, agregó el Presidente.

Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dijo que esta campaña “sin duda representa la responsabilidad que ha tomado nuestro país, a la hora de buscar reducir la cantidad de fallecidos en calles y carreteras. Y si bien hemos hecho un enorme esfuerzo en materia de bajar estos indicadores, la existencia de casos, prácticamente todos los días, nos dice que aún hay trabajo por hacer”.

Para masificar el mensaje de esta campaña, se convocó a las empresas de telecomunicaciones, a las cerveceras y a los supermercados del país para que al final de sus ofertas dieciocheras, añadieran estos mensajes preventivos explícitos, que aluden al mal uso de un celular mientras se transita por la calle y a evitar el consumo de alcohol y la conducción.

En 2023, gracias al trabajo del Gobierno, Carabineros y la campaña de Conaset, disminuyó en un 30% la cifra de muertes en siniestros viales durante las Fiestas Patrias.

