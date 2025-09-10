Presidente Boric llamó a que el debate se desarrolle con "altura de miras" y que "no se vea afectado por fake news"

En la cita estarán presentes todos los candidatos a La Moneda: Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (Republicanos), Franco Parisi (PDG), Johannes Kaiser (PNL), Marco Enríquez-Ominami (PRO), Harold Mayne-Nicholls (Ind.) y Eduardo Artés (Ind.).
El Presidente Gabriel Boric se refirió al primer debate entre todos los candidatos a La Moneda que se llevará a cabo este miércoles.
En entrevista con radio Universidad de Chile, el Mandatario mencionó que “ojalá sea un debate con altura de miras, que no se vea afectado por fake news“.
Respecto a la participación de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC), el jefe de Estado afirmó que la exministra "tiene una agenda totalmente independiente de lo que pueda hacer yo“.
En la cita estarán presentes todos los postulantes: Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (Republicanos), Franco Parisi (PDG), Johannes Kaiser (PNL), Marco Enríquez-Ominami (PRO), Harold Mayne-Nicholls (Ind.) y Eduardo Artés (Ind.).
PURANOTICIA