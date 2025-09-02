Presidente Boric llamó a defender la reforma de pensiones ante "grupo pequeño" que "hoy amenaza con hacerla retroceder"

En una ceremonia en el Palacio de La Moneda junto a adultos mayores, el Presidente Gabriel Boric anunció la entrada en vigencia del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que beneficiará a cerca de tres millones de personas con montos que llegarán hasta los 250 mil pesos.

En medio de su discurso, el Mandatario subrayó que la reforma de pensiones se construyó sobre avances previos como la PGU, y reiteró su rechazo a quienes buscan revertir lo logrado, en referencia a José Antonio Kast -sin nombrarlo-, quien ha planteado eliminar el préstamo de los fondos de los trabajadores al Estado con el llamado "Chao Préstamo" .

“Esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren retroceder. Sacarla adelante costó más de una década. Y no es fácil, pero yo estoy seguro que estas personas mayores y el pueblo de Chile va a defender los avances que ha logrado después de tanta lucha, después de tanto trabajo, esta gente que ha trabajado toda su vida. Muchas trabajaron cuidando, muchas trabajaron con las manos cansadas, y hoy día tienen un poquito más de justicia. Todavía no es suficiente, tenemos que seguir mejorando”, manifestó.

“Quiero llamar también la atención de que esta reforma se apoya sobre una conquista anterior que fue la PGU, porque así se construye la buena política en Chile, construyendo sobre lo que teníamos antes. Hubo un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso”, advirtió.

ROL DE LA TERCERA EDAD

“Hoy estamos celebrando porque desde hoy los beneficiarios de la PGU de 82 años y más van a comenzar a recibir mejores pensiones para en forma progresiva se expanda a todos los pensionados de nuestra patria. Este es el primer gran paso de una reforma que va a beneficiar a más de 2,8 millones de personas”, valoró el Mandatario.

Durante el acto, el jefe de Estado aprovechó la instancia para destacar el rol de las personas mayores en la construcción del país y subrayar el compromiso intergeneracional que sustenta la reforma.

“Hoy día estamos homenajeando con hechos concretos a nuestras personas mayores, pero también le estamos hablando a los jóvenes. Porque a los jóvenes yo les quiero decir que es gracias a ellos, a quienes están hoy día con nosotros acá, a esta Moneda llena de personas mayores que han trabajado toda su vida, que nosotros, las nuevas generaciones, podemos estar hoy día acá”, señaló el jefe de Estado.

“El Chile que hoy día vivimos ha sido posible gracias al trabajo de estas personas, y quiero hacer un llamado a toda la sociedad a que no podemos abandonar a nuestras personas mayores. Primero, que tienen mucho que enseñarnos, tenemos mucho que aprender de ellos, pero ellos, además, tienen mucha energía que dar”, agregó.

En ese marco, Boric defendió la reforma previsional recientemente aprobada, señalando que su objetivo fue mejorar las pensiones actuales y futuras, sin excluir a quienes más lo necesitan.

“Cuando empujamos la reforma de pensiones, nuestro compromiso era mejorar las pensiones de hoy y también las de mañana, pero no podíamos olvidarnos de la gente que hoy lo necesita. Y quiero decirles que esta reforma que costó mucho sacarla adelante es una buena noticia para el país porque después de mucho tiempo en donde en la política estábamos peleando de lado y lado, logramos ponernos de acuerdo”, finalizó el jefe de Estado.

