Presidente Boric llama a las fuerzas progresistas a "dejar de lado las diferencias" para avanzar en reformas sociales

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las tensiones al interior del oficialismo y llamó a las fuerzas progresistas a "dejar de lado las diferencias".

Durante la ceremonia del inicio de los pagos del Seguro Social, el mandatario manifestó que "la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender justamente cosas como la reforma de pensiones. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad es cuando mas logramos avanzar".

“Miren ustedes, las cuarenta horas, el Copago cero, la política de trenes para Chile, el aumento del sueldo mínimo, esta misma reforma de pensiones, el royalty minero. Todo lo que hemos avanzado en derechos sociales universales durante nuestro gobierno ha sido única y exclusivamente porque hemos estado unidos”, añadió.

En ese sentido, el jefe de Estado recalcó que separados "no hubiésemos logrado estas reformas que han mejorado la calidad de vida del pueblo de Chile de manera concreta".

Y llamó "a todas las fuerzas progresistas como Presidente de la República, pero como ciudadano, a que hay que dejar de lado las diferencias, hay que conversar cuando hayan legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos, con las manos unidas y con el pueblo, con la gente, desde los territorios".

PURANOTICIA