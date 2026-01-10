Presidente Boric llama a extremar cuidados por alto riesgo de incendios forestales

Ante el escenario de calor extremo que afecta a la zona centro-sur del país, el Presidente Gabriel Boric reforzó este viernes el llamado a la prevención de incendios forestales, en el marco de la Alerta por Altas Temperaturas Extremas emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

A través de redes sociales, el Mandatario hizo un enfático llamado a la ciudadanía, señalando que “evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”, subrayando la importancia de la responsabilidad individual en un contexto climático que incrementa de manera significativa la probabilidad de incendios.

En paralelo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó una Alerta Preventiva de Botón Rojo para este sábado 10 y domingo 11 de enero, medida que rige para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, con especial foco en sectores de valle y precordillera. En la Región del Maule, la alerta pone énfasis en las comunas de Cauquenes y San Javier.

La medida también se extendió a las regiones de Ñuble, Bío Bío y La Araucanía, debido al riesgo asociado a tormentas eléctricas secas, fenómeno que incrementa considerablemente la posibilidad de igniciones, incluso sin intervención humana directa.

En ese contexto, el Presidente Boric reiteró una serie de recomendaciones clave, destacando que “prevenir un incendio es mucho más fácil que combatirlo”, llamando a no botar colillas de cigarro, evitar el uso de fuego al aire libre y denunciar de inmediato cualquier indicio de incendio a los números de emergencia: 130 Conaf, 132 Bomberos, 133 Carabineros o 134 PDI.

