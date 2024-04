Presidente Boric llama a consulta a embajador Gazmuri por los dichos que calificó de “insulto” del canciller venezolano

El Presidente Gabriel Boric llamó a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, tras las declaraciones del canciller Yvan Gil quien negó la existencia del Tren de Aragua y afirmó que en los videos de la agrupación criminal aparecen sujetos con “acento chileno”.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador", anunció el mandatario en la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la PDI en la comuna de Ñuñoa de la región Metropolitana.

“Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias, y lo tomamos como un insulto también a los Estados que han sido víctimas del Tren de Aragua”, añadió.

También dijo que las declaraciones de Gil "no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. La negación no sirve y no es tolerable".

POLÉMICAS DECLARACIONES

Este miércoles, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ya había adelantado que “el Presidente Gabriel Boric está evaluando el llamado a consulta de nuestro embajador, para que pueda entregar mayores elementos de lo que está sucediendo con el país vecino”.

También la jornada de este miércoles, el canciller Alberto van Klaveren calificó como “inaceptable negacionismo” las declaraciones de su similar venezolano Yvan Gil, quien en dos oportunidades ha descartado la existencia del Tren de Aragua.

“Sorprenden las declaraciones del canciller Gil. Es inaceptable el negacionismo respecto a los impactos del crimen transnacional organizado en Chile y la región”, señaló van Klaveren en su cuenta de X.

“El diálogo y las acciones concretas son necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia y delincuencia”, añadió el ministro de Relaciones Exteriores chileno.

Previamente, también por X, Gil había señalado que “el combate al flagelo de la delincuencia no puede apoyarse en la creación de una narrativa falsa, bien sabe Chile que se han creado etiquetas de bandas criminales con el único fin de enlodar el gentilicio venezolano y a su gobierno”.

“El Presidente, Nicolás Maduro, ha manifestado toda su voluntad de apoyarles, esto en base a la experiencia en garantizar la paz interna, seguridad y tranquilidad de la sociedad venezolana, colocando a disposición todos los avances de nuestro modelo exitoso cuando así lo requiera el gobierno chileno”, añadió el canciller venezolano.

“Les invitamos a desechar el relato impuesto por los grandes medios y asumir el combate al crimen de manera profesional”, agregó Gil en respuesta a su vez a declaraciones a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Más temprano, Tohá aseveró que "es bien impresionante, Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal”.

La ministra agregó que “personas han perdido sus familiares, la tranquilidad de sus barrios y han perdido sus negocios por eso, es un insulto, no al Gobierno de Chile, sino que al pueblo de Chile y no sólo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica que se les diga algo así. Inaceptable”.

PURANOTICIA