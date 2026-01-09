Presidente Boric lamenta las últimas críticas de Kast y acusa que "lo hace muchas veces en base a mentiras"

En la recta final de su mandato, el Presidente Gabriel Boric definió su gestión como “cuatro años intensos, de muchísimo trabajo”, asegurando sentirse “orgulloso” de lo alcanzado.

Durante una entrevista con Súbela Radio, el jefe de Estado se refirió al escenario político que se abrirá el 11 de marzo con el retorno de la derecha a La Moneda y el inicio de la gestión de José Antonio Kast.

“Lo primero, es que las instituciones funcionan y eso es algo que, como hemos visto en el último tiempo, a propósito de la política internacional, nunca hay que dar por sentado”, señaló.

Respecto a la elección presidencial, Boric subrayó que “el pueblo de Chile tomó una decisión. Yo evidentemente no voté por Kast, voté por Jeannette (Jara) y por lo tanto no era mi opción, pero yo respeto las decisiones del pueblo de Chile. No puedo decir más que aquello”.

El Mandatario también analizó las características de la ultraderecha, afirmando que “tiene tres características: autoritarias, conservadoras y neoliberales”. En su opinión, el Presidente electo evitó abordar temas donde su postura es minoritaria, como aborto, matrimonio homosexual o diversidad sexual, y concentró su campaña en la seguridad, “la principal preocupación de los chilenos”.

Boric reiteró que “no es la opción que yo hubiese tomado” y defendió la estrategia de su gobierno en materia de seguridad: “En tema de seguridad no hay atajos... creo que el camino que nosotros seguimos ha sido el correcto, logramos romper la curva al alza que recibimos de homicidios en el país, estos están bajando, y todos los delitos de alta connotación pública han estado bajando de manera muy significativa”.

El Presidente lamentó, además, el cambio de tono de José Antonio Kast, quien abandonó la actitud conciliadora y lanzó críticas al Ejecutivo. “Es lamentable, porque, además, lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast, durante la campaña, dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, y eso se demuestra como completamente falso, pero ya a estas alturas no espero que lo reconozcan”.

En esa línea, cuestionó la idea de un “gobierno de emergencia”, recordando que “hoy día un economista de Clapes UC dice que eso es muy difícil de sostener, porque la macroeconomía en particular está en muy buenas condiciones”.

Y agregó: “No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que, desgraciadamente, pareciera que ayer retomó (Kast)”.

Finalmente, Boric expresó sus expectativas sobre la próxima administración: “Espero que el próximo gobierno tenga una actitud donde no busque encontrar enemigos externos ni ciudadanos de segunda categoría. Pero todos los ciudadanos que, legítimamente puedan sentir temor, puedan tener la certeza es que también va a haber un sector político que sigue teniendo una alta representación tanto en el Congreso como en la sociedad, que los va a seguir defendiendo”.

