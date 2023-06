Presidente Boric lamenta "cambio de discurso de la derecha" luego que Mellado admitiera que filtró audio

El presidente Gabriel Boric criticó el cambio de postura de la derecha luego de que el diputado Miguel Mellado (RN) reconociera haber grabado y filtrado sus dichos en la reunión realizada en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Mediante su cuenta de Twitter, el Mandatario señaló que "lamento el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos quien había realizado la filtración de una grabación no autorizada de una reunión de seguridad.

Luego agregó que "lo que sólo para todos ayer era un delito hoy parece ser un simple error que no merece reproche".

"En mi opinión y del Gobierno esto podría constituir un delito y por eso hemos presentado una denuncia a la justicia que es a quien le corresponderá determinarlo. Pero además es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas de Estado", sumó.

En esa línea, el Jefe de Estado sostuvo que "esto no me distraerá de lo importante, que es trabajar por lograr diálogo, paz y encuentro en la Araucanía (vengo justamente llegando de Freire, Pitrufquén y Temuco). Pero espero, por Chile, que todos seamos conscientes de la gravedad de este tipo de actos, y no los minimicemos".

Fue este jueves cuando finalmente Mellado admitió haber entregado a la prensa las declaraciones del Presidente, afirmando que no estuvo presente "en la primera parte" del encuentro, "donde se comentó la prohibición de grabar". Ante ello, reconoció haber registrado "10 minutos de la última parte".

Sin embargo, horas antes de confesar ser quien filtró lo dicho en la reunión, el parlamentario declaró a diversos medios que la infidencia era "lamentable" y que "se quiebran las confianzas".

La situación motivó al Ministerio del Interior a presentar una denuncia ante Fiscalía por una posible vulneración al Artículo 161 Letra A del Código Penal, donde el autor arriesga hasta cinco años de cárcel.

En ese contexto, el diputado Diego Schalper, secretario general de RN, advirtió que "todos tenemos claro, incluyendo al diputado Miguel Mellado, que se tiene que responder por los hechos que han acontecido".

De todas formas, aseveró que "conociendo al diputado que es militante del partido hace muchísimos años y que sabemos de la pelea que ha dado incansable en La Araucanía defendiendo a las víctimas inocentes del terrorismo en esa zona, valiéndole incluso ciertas amenazas de muerte, en lo humano obvio que lo acompañamos".

