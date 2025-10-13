Presidente Boric invita al papa León XIV a visitar Chile en el marco de su visita al Vaticano

El Presidente Gabriel Boric se reunió la mañana de este lunes con el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, en la que coincidieron en que la iglesia y los políticos deben estar al servicio de los más desposeídos. El mandatario lo invitó a visitar Chile

En un punto de prensa, el mandatario señaló que fue "una bonita y reflexiva reunión con el papa, conversamos principalmente sobre la exhortación que él escribió continuando las reflexiones de Francisco, exhortación apostólica 'Dilexi Te' en donde hace un llamado a la iglesia pero también a los políticos".

"Ustedes saben, yo no tengo el don de la fe, pero me siento convocado por lo que en esta exhortación se nos pide, que es estar a servicio de los más desposeídos, los más vulnerables, los más pobres en todas las dimensiones, en la dimensión material, pero también en otras", añadió.

"Quienes estamos en política tenemos que abordar terrenalmente las causas estructurales de la pobreza, la soledad, la marginación y debemos hacerlo por sobre todo con humildad, sin humillar al otro, respetando a quien piensa distinto y nunca olvidarnos que el servicio público debe ser llevado de manera austera y humilde", agregó.

Además, dijo que abordaron "ciertos temas particulares de Chile, del dolor que le había producido como misionero —y que le produjo a Francisco también— los abusos sexuales que existieron en la iglesia católica, me mencionó explícitamente el caso de Karadima, Barros y de cómo eso al papa Francisco le había dolido mucho".

"También hablamos de la valoración que tenemos a raíz de los 40 años del tratado que firmamos entre Chile y Argentina en 1978, donde la mediación de la Iglesia Católica en ese momento fue fundamental para poder acercar posiciones y encontrarnos entre pueblos hermanos para evitar la guerra. Por cierto, tratamos la situación en Gaza y la primera parte del acuerdo de paz que se está llevando adelante", explicó.

"Finalmente, en nombre del Estado de Chile, dejé invitado al papa León XIV a visitar nuestro país", concluyó el mandatario.

Tras la fotografía oficial, el Presidente Boric regaló al papa un vinilo de “La Cantata por los Derechos Humanos”; un libro sobre la Vicaría de la Solidaridad titulado "Vicaría de la Solidaridad: Una experiencia sin fronteras", de Gilberto C. Aranda; el libro ilustrado de Pablo Neruda "Alturas de Macchu Picchu", una selección de vinos chilenos y la camiseta de la Selección Nacional de Rugby.

Por su parte, el papa le hizo entrega al mandatario de la escultura en bronce “Diálogo entre generaciones”, la que refleja la enseñanza del fallecido papa Francisco; el “Mensaje para la Paz”, escrito por el papa Francisco y publicado en enero de este año, y un libro de imágenes de las obras de arte del Palacio Apostólico.

