Presidente Boric instruye al Ministro del Interior que viaje a Argentina tras graves incidentes de barristas de Universidad de Chile

El Presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para que viaje a Argentina y se encargue de la situación de los seguidores de la Universidad de Chile que fueron linchados por los barristas de Independiente en Avellanada.

Para ello, Elizalde se reunirá con el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo para que visite a los heridos y a los detenidos.

"Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos", escribió el mandatario en su cuenta de X.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", concluyó.

PURANOTICIA