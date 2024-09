Presidente Boric insiste en aprobar la reforma previsional: "Las diferencias no son una excusa para no subir las pensiones"

En medio de la segunda edición del evento “Subir pensiones, ¡es cueca!”, organizado por el Ministerio del Trabajo, el Presidente Gabriel Boric destacó la importancia de aprobar la reforma previsional.

El mandatario pronunció un encendido y festivo discurso ante ministros, parlamentarios, y representantes de personas mayores y trabajadores.

“Hoy y esta semana es un momento de encuentro entre los chilenos y chilenas. Es un momento de mirarse a los ojos, de querernos, de valorar nuestra historia y también es un momento de pensar en los dependientes que tenemos. En toda la gente a la que le debemos el Chile que hoy día estamos, porque han trabajado mucho para tener tan poco y eso es injusto”, indicó.

“Yo, por lo menos, estoy convencido que la pega que ha hecho la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que han hecho también, no solamente las autoridades aquí presentes, sino los pensionados y los pensionados que nos han acompañado en diferentes actividades ha sido tremendamente importante para generar una conciencia general de que acá no podemos seguir esperando y que las diferencias entre quienes estamos en política no son una excusa para no subir las pensiones”, insistió.

“Deseo que subir las pensiones siga siendo cueca y que todos nos juntemos para ser más grande a Chile, nuestra patria”, arengó el mandatario.

“Yo los invito a que para este dieciocho largo que tenemos, celebremos con mucha alegría, celebremos con mucha responsabilidad, celebremos con mucha conciencia también de que nos queda mucho trabajo por delante”, dijo.

“Yo le agradezco a todos los que están peleando por construir un Chile más justo. Quiero que sepan que estamos de la misma vereda combatiendo los privilegios y dando juntos la batalla porque Chile sea más justo, más solidario y un país en donde todos tengan el derecho a ser felices y a vivir con dignidad”, cerró el jefe de Estado.

(Imagen: @Presidencia_cl)

