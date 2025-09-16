Presidente Boric inauguró las fondas del Parque O’Higgins recitando décimas y con el tradicional pie de cueca

El Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración oficial de las fondas 2025 en el Parque O’Higgins y, como es tradicional, bailó su primer pie de cueca, junto a su pareja Paula Carrasco.

Acompañado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y diversas autoridades nacionales, regionales y locales, el mandatario dio inicio protocolarmente a las celebraciones dieciocheras en la capital.

Como es habitual, el evento incluyó la interpretación del himno nacional, un discurso encabezado por el jefe de Estado y la esperada presentación que culminó con el pie de cueca presidencial.

Además, leyó unas décimas que, según dijo, él mismo las escribió. “Hay muchas tradiciones que son muy bonitas, y una que honramos en estos tiempos son las décimas. Y yo, de puño y letra, les preparé unas décimas viniendo para acá (...) y se las voy a leer rápidamente como un pequeño regalo”, expresó el Presidente.

DÉCIMAS:

En La Pampilla o Santiago

Renaico o Puerto Montt

se desata la pasión

y se celebra a destajo,

encumbrando todos los vasos

desde Huara y hasta Angol.

Todos brindan en Cholchol

en Visviri y Navarino

y como rico está el vino

póngale bueno en Lolol

He recorrido Chile entero

he visto orgullo en mi patria

en Arica, en Codpa y Chaca

en sus ríos y sus esteros.

Por eso le pongo esmero,

le canto esta compadre,

estas décimas de sangre,

donde nazco y donde muero.

Mi corazón se lo entrego,

no lo tome con vinagre

Es mi último 18

con la banda tricolor

pienso en irme, no hay dolor

no hay lugar para mañosos,

es verdad, yo estoy dichoso

del trabajo y la gestión.

Saludo hoy a Concepción,

Valparaíso indomable,

Magallanes inefable,

allá está mi corazón.

Chilenos y chilenas,

patria dulce de mi vida,

no se acaba la partida

nunca seremos ajenos.

Hoy y siempre lucharemos

para que Chile sea mejor,

yo les digo con ardor

no bajemos la bandera,

que brille siempre la estrella:

¡Viva Chile! ¡Si, señor!

IMÁGENES:

PURANOTICIA