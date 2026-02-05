Presidente Boric hizo un llamado al Congreso para aprobar sala cuna en marzo: "No se trata de qué Gobierno pone la firma"

En la recta final de su mandato y durante el cierre de su gira por la región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric reforzó la presión política para que el Congreso apruebe el proyecto de sala cuna universal durante las primeras semanas de marzo, antes del cambio de mando.

El llamado se produjo tras la promulgación de la Ley de Sistemas Medianos para zonas extremas, instancia en la que el Mandatario insistió en la urgencia de avanzar en una política pública largamente postergada. “Yo quiero hacerle un llamado de corazón al Parlamento, porque hoy día tenemos un consenso técnico respecto a una política pública que lleva demasiados años esperando y que su ausencia ha llevado a la discriminación de las mujeres y a la dificultad para ellas de ingresar al mundo laboral, que es la política de sala cuna”, afirmó.

Las declaraciones se dan en medio de la controversia por la paralización del proyecto en el Congreso, donde el Ejecutivo ha cuestionado especialmente a la UDI por no convocar a la comisión de Educación del Senado, lo que ha impedido continuar su tramitación.

En ese contexto, Boric buscó desmarcar la discusión de la disputa política y planteó que la aprobación de la iniciativa debe priorizar el beneficio social por sobre los réditos del gobierno de turno. “Congreso de Chile, saquemos sala cuna en marzo. Yo les digo desde acá, esto no se trata de qué gobierno pone la firma y por eso le propongo también al nuevo Gobierno que esto no puede ser una cuestión de quién se lleva los créditos de esto, lo que importa son las mujeres de Chile, lo que importa son los niños y las niñas de Chile. Saquemos la ley de sala cuna las primeras semanas de marzo y que el próximo gobierno sea el que promulgue la ley. Yo no estoy preocupado de esas cosas, a mí lo que me preocupa es que las mujeres de Chile y los niños y niñas de Chile tengan mejores políticas públicas”, remarcó.

Con este emplazamiento, el Presidente dio término a su visita al extremo sur del país, agenda que estuvo centrada en materias de seguridad, salud y conectividad. Aunque inicialmente contemplaba un traslado posterior a la región de Magallanes, el paso por su tierra natal fue suspendido por motivos personales, retornando directamente a Santiago.

