Reportan que dos peligrosos reos se fugaron de ex Penitenciaría de Santiago

Dos reos se habrían fugado de ex Penitenciaría de Santiago. Los individuos se encuentran condenados a cadena perpetua.

Según consignó Radio Bío Bío, el hecho fue advertido por funcionarios durante el recuento obligatorio de la tarde. La situación ocurrió en la Galería 7.

Debido a esta situación, se han movilizado todas las unidades disponibles de Gendarmería, que permanecen desplegadas en el lugar.

Además, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, llegó hasta el centro de detención para supervisar personalmente las diligencias. Asimismo, se reportó que hay una orden para que el personal no se retire desde este recinto penitenciario.

De acuerdo al medio citado, los reos podrían haber utilizado la suplantación para huir del lugar. Los internos que se habrían fugado están condenados a cadena perpetua.

La búsqueda se mantiene activa tanto al interior del penal como en sus alrededores, mientras Gendarmería refuerza los protocolos de seguridad en otros sectores del recinto.

PURANOTICIA