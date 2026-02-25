Prisión preventiva para exintegrante de Reggaeton Boys y su exsuegro por homicidio de empresario en Quinta Normal

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó esta noche la prisión preventiva del ex miembro de Reggaeton Boys, Gyvens Laguerre, y de su ex suegro Miguel Ángel Cerda tras ser formalizados durante tres días por el homicidio del empresario Jaime Solanes, cometido en 2025 en Quinta Normal.

La Fiscalía ECOH Metropolitana los formalizó por homicidio calificado, ya que ambos se concertaron para contratar a un sicario para matar a Solanes. El autor intelectual del crimen sería Cerda, quien actuó motivado por una herencia, en su calidad de excuñado de la víctima.

Jaime Solanes Mestre, empresario de 72 años, y dueño de “Plásticos Solanes”, fue asesinado a balazos en la mañana del 26 de marzo de 2025 mientras esperaba ingresar a su fábrica ubicada en Quinta Normal. El crimen ocurrió mientras Solanes estaba fuera del portón de su empresa.

Según expuso en la formalización el jefe de la Fiscalía ECOH, Héctor Barros, el motivo del asesinato fue un conflicto por la herencia que dejó el padre de los hermanos Jaime y Dolores Solanes. Esta última es la esposa de Cerda.

De acuerdo a la imputación, Cerda y Laguerre -de nacionalidad haitiana- contactaron a un venezolano para que cometiera el crimen. Este sujeto aún está prófugo. En prisión preventiva se encuentra otro sujeto de nacionalidad venezolana, quien trasladó al sicario en vehículo.

