Presidente Boric hizo un llamado a votar y afirmó que este domingo "se juega la consolidación de la democracia"

El Presidente Gabriel Boric llegó hasta el liceo Industral Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, en región de Magallanes, para votar en estas elecciones presidenciales y parlamentarias.

El Mandatario llegó pasadas las 08:30 horas, acompañado de su hija Violeta y su padre.

Antes de entrar a sufragar, el Mandatario sostuvo que "estoy muy emocionado, me acuerdo cuando era chico mi papá me llevaba a votar, recuerdo ver los stickers del ‘No’ en mi casa, era chiquitito, y después en las primeras votaciones mi papá me metía a la urna”.

“Recuerdo que le marcaban el dedo, y ahora poder votar con Violeta y estar fortaleciendo la democracia para el futuro, para esta generación, para mí es una alegría incontenible“, afirmó.

Agregó que “Chile es una familia y al final, más allá de las diferencias legítimas que tengamos, vamos a estar juntos siempre, eso yo creo que es lo más importante de entender“.

Tras sufragar, el jefe de Estado llamó a la ciudadanía a votar en las elecciones de ese domingo, "no solo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con nuestra democracia, con nuestro país".

"La gracia de la democracia en donde cada uno de ustedes tiene del derecho a elegir, no importa donde haya nacido, no importa cuánto dinero tenga en la billetera, no importa sus ideas políticas, todos valemos lo mismo, ese es el sentido profundo de la democracia que se expresa hoy día", señaló.

"Lo que se juega hoy es la consolidación de la democracia, el seguir profundizando nuestra democracia, por lo tanto, no corresponde que haga ninguna declaración que se pueda entender como favoreciendo a una u otra persona", cerró.

PURANOTICIA