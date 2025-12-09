Presidente Boric hizo un llamado a la prevención de incendios: "Es fundamental que seamos responsables, cuidarnos mutuamente"

El Presidente Gabriel Boric visitó la comuna de Paine para compartir junto a vecinos y vecinas que son parte del programa "Comunidades Preparadas frente los Incendios Forestales", ejecutado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El Mandatario participó en una actividad para la prevención de incendios junto a la Brigada Comunitaria “Águila Sur” y brigadistas de Conaf, donde realizó un fuerte llamado a la prevención.

En la instancia, el jefe de Estado recordó que “99% de los incendios son provocados por acción humana, ya sea por negligencia o de manera intencional. Por eso es fundamental que todos seamos responsables en prevenir, de cuidarnos mutuamente, porque cuando el fuego está fuera de control, todos perdemos”.

“Este año hemos tenido más incendios que en temporadas pasadas. Sin embargo, hemos logrado apagarlos antes. Y eso no es casualidad. Eso no es fruto del azar. Es gracias a que hay más recursos, es gracias a que ha habido capacitación, es gracias a que hay más conciencia de la ciudadanía respecto a lo desastroso que pueden ser los incendios”, agregó el Mandatario.

A su vez, hizo un llamado “a todos quienes viven en sectores rurales o cerca de vegetación, a que no dejen ramas o basura acumulada, a que mantengan sus tejados limpios, a que se informen de las prohibiciones respecto de quemas y del uso de maquinaria que pueda generar chispas".

"En esto se juega no solamente la propiedad porque pueden perder su casa, sino que se juega la vida”, destacando también la importancia del trabajo comunitario para la prevención de emergencias: “acá hay comunidad y las comunidades organizadas son comunidades más seguras en todas las dimensiones”, complementó.

COMUNIDADES PREPARADAS

El programa "Comunidades Preparadas frente a los Incendios Forestales", ejecutado desde 2015 por la Conaf, busca capacitar comunidades para que reduzcan el riesgo ante la amenaza de incendios forestales, con especial énfasis en sectores rurales y zonas de interfaz urbano-rural. El programa tiene apoyo de Senapred y de Cáritas Chile.

Entre sus objetivos está crear conciencia en la comunidad sobre el riesgo de incendios en una zona rural y/o de interfaz urbano-forestal.

Promover la modificación de los comportamientos, para tender hacia una mayor responsabilidad individual y comunitaria en la prevención de incendios forestales.

Entre los beneficios del programa se cuentan la posibilidad de reducir la vulnerabilidad de los territorios comprendidos en la comunidad, fortalecer los lazos sociales y de organización vecinal, y promover la autoprotección.

Durante este gobierno, las Comunidades Preparadas han aumentado de 197 en 2022 a 314 en 2025, lo que representa un crecimiento de 59%.

En tanto, para el Plan de Incendios 2025 - 2026 se destinaron más de 160 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 113% respecto de la temporada 2021-2022 (más de 75 mil millones de pesos).

PURANOTICIA