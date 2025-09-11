Presidente Boric hizo un llamado a cuidar la democracia en conmemoración de los 52 años del golpe de Estado

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado de 1973.

Desde La Moneda, junto a agrupaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, autoridades de Gobierno y de Estado, el Mandatario destacó la importancia de cuidar la democracia y el diálogo.

Durante su discurso, planteó que "en democracia nunca se agotan las vías del diálogo, nunca es demasiado tarde. Siempre va a haber una puerta para resolver las diferencias que tengamos".

Bajo ese contexto destacó que "nunca es inevitable rendirse a la violencia ni sacrificar la paz ni claudicar la esperanza democrática. Por eso hoy, 11 de septiembre de 2025 ratificamos lo que dijimos con motivo de los 50 años del golpe: Democracia y derechos humanos siempre".

Asimismo, indicó que "aún en las peores situaciones y circunstancias, siempre hay espacio para la agencia, la resistencia, la acción transformadora".

Ante los familiares de detenidos desparecidos, la primera autoridad del país destacó el Plan Nacional de Búsqueda, señalando que "el Estado de Chile los hizo desaparecer, el Estado de Chile tiene el deber de buscarlos y debe poner todos sus esfuerzos para reunir los antecedentes dispersos, contrastar la información disponible y reconstruir las trayectorias de las victimas de desaparición forzada".

"Mientras tengamos energía no vamos a dejar de buscarlos, no vamos a dejar de buscarlos. Y eso es lo que estamos haciendo", agregó.

IMÁGENES:

PURANOTICIA