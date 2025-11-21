Presidente Boric: "Hasta el 11 de marzo, este gobierno va a seguir trabajando firme"

El Presidente Gabriel Boric recalcó este lunes en el consejo de gabinete que el Gobierno seguirá trabajando "hasta el 11 de marzo, a las 12 del día", para cumplir con sus compromisos.

"Ministros y ministras, estamos a casi una semana de lo que fueron las elecciones parlamentarias y presidenciales de primera vuelta que mostraron, una vez más, la solvencia institucional chilena, la cual es otro motivo de la cual estar orgulloso", señaló el mandatario .

"Creo que tenemos que destacar que en Chile tenemos procesos electorales que son rápidos, que son confiables, que son eficientes, y que la democracia chilena es digna de orgullo y que debemos cuidarla día a día", añadió.

"El mensaje que le transmito y a través de ustedes también a todos los chilenos y chilenas es que hasta el 11 de marzo, a las 12 del día, este gobierno va a seguir trabajando firme para cumplir sus compromisos y para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas", enfatizó.

"Y de hecho lo estamos haciendo de manera paralela a la tramitación del presupuesto en el Congreso, en donde seguimos tramitando proyectos tan importantes como el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el FES, el proyecto de sala cuna para Chile, el proyecto de Chile Cuida o la Agencia de Financiamiento del Desarrollo y la ley de seguridad municipal, entre otros que son importantes en diferentes ámbitos para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas", recalcó.

Luego, destacó la gestión el ministro de Vivienda, Carlos Montes: "He estado siguiendo de cerca con el ministro Montes el avance del plan de emergencia habitacional, que realmente es destacable, porque ya vamos en una cifra cercana a la meta, y en donde pese a todas las adversidades, y en particular las dificultades que ha tenido el sector de la construcción para reactivarse, el ministro Montes con todo su equipo ha logrado sacar adelante un plan que le cambia la vida a la gente".

