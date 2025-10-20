Presidente Boric felicitó a Rodrigo Paz y reafirmó su compromiso de "fortalecer la cooperación y el trabajo" con Bolivia

El Presidente Gabriel Boric felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en la segunda vuelta realizada este domingo en Bolivia y lo llamó al fortalecimiento de la cooperación entre ambos países.

"Felicito al Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas", escribió el Mandatario en su cuenta de X.

"Desde Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos", añadió el Jefe de Estado.

Rodrigo Paz, conservador y candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó en el balotaje con 54,6% de los votos frente al expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, también conservador, quien obtuvo el 45,4% de los sufragios.

Paz recibió el voto de más de 3,3 millones de bolivianos, frente a los casi 2,8 millones que apoyaron a Quiroga, según los resultados del 98% del escrutinio ya realizado por el Tribunal Superior Electoral de Bolivia.

PURANOTICIA