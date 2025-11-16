Presidente Boric felicitó a Jara y a Kast, y mostró su confianza en que "el diálogo, el respeto y el cariño por Chile van a primar"

El Presidente Gabriel Boric felicitó a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre.

En un discurso en La Moneda, junto a la vocera Camila Vallejo y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el Mandatario destacó la "espectacular jornada electoral" de este domingo.

También resaltó la labor del Servicio Electoral (Servel), "nuestro orgullo de Chile", y la labor de Carabineros en el resguardo de la seguridad de la población.

Luego, felicitó "a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta".

"El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima Presidenta o Presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos cuatro años".

Agregó que “en la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia”.

PURANOTICIA