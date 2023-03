Presidente Boric evitó abordar sobre nuevos antecedentes de uno de los indultados que era miembro de la "K-Pop Primera Línea"

El presidente Gabriel Boric se refirió a la filtración de un informe del OS7 de Carabineros, donde se aborda la participación de Brandon Rojas Cornejo -uno de los 13 indultados por el Mandatario- en el estallido social.

Fue un reportaje de radio Biobío el que consignó que, según la policía, el joven de 22 años era "uno de los sujetos más violentos del grupo" y con una "activa participación como autor de los lanzamientos de bombas molotov dirigidas principalmente al personal policial", siendo parte de una banda denominada "K-pop Primera Línea" que se congregaba en las protestas de Iquique.

En junio de 2022, el Juzgado de Garantía de Iquique condenó a Rojas a las penas de 5 años y un día de presidio por varios lanzamientos de bombas molotov; 61 días por asociación ilícita; y dos penas de 61 días por desórdenes públicos, las que cumplió de forma efectiva hasta que se le otorgó el beneficio presidencial el 30 de diciembre de 2022.

Consultado al respecto, el Jefe de Estado señaló este miércoles que "todos los antecedentes en este momento, tal como dijo nuestro ministro de Justicia, Luis Cordero, están en el Tribunal Constitucional, en un proceso judicial en curso revisando la legalidad de los procedimientos".

"Por lo tanto, no corresponde que yo me pronuncie mientras esta acción judicial está en curso. Me remito a las declaraciones de nuestro ministro de Justicia, Luis Cordero", acotó desde su gira por Colchane, región de Tarapacá.

