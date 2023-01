Presidente Boric evita responder si conocía antecedentes de Luis Castillo y pide que "logremos dar por zanjado" el tema indultos

En el marco de su gira por la región de Los Ríos, el Presidente Gabriel Boric pidió zanjar la discusión relativa a los 12 indultos que entregó a condenados por delitos ocurridos durante el estallido social y al ex-FPMR Jorge Mateluna.

El Mandatario hizo el llamado tras ser consultado sobre los antecedentes de Luis Castillo, uno de los denominados "presos de la revuelta" que recibió el beneficio y que cuenta con prontuario por delitos como desórdenes, maltrato de obra a Carabineros y daños, según reveló un reportaje de Canal 13.

En lugar de abordar el historial de Castillo, Boric indicó que "el tema de los indultos a lo largo de la historia de Chile siempre ha sido polémico. Hay un libro que se llama las (Ardientes) Cenizas del Olvido, de (Brian) Loveman y (Elizabeth) Lira, donde se da cuenta de como esta ha sido una institución que ha existido de larga data en la República, y que siempre genera muy enconados debates".

Posteriormente, el jefe de Estado reiteró lo que dijo este miércoles: "No pongo en duda, ni por un segundo, las atribuciones del Poder Judicial, ni me corresponde inmiscuirme en lo que señala el artículo 76 de la Constitución, respecto a que la facultad privativa de conocer causas pendientes es de, justamente, al Poder Judicial, y que por tanto, no debo referirme a los fallos".

"El indulto es una atribución a la cual hemos recurrido en virtud de las facultades que me confieren la Constitución y las leyes. Y yo espero, y tengo la esperanza, de que sirva para reparar heridas que están abiertas en el país", agregó.

"Ustedes pueden haber visto, en función de todo lo que hemos estado haciendo, el aumento de presupuesto de Carabineros, el aumento de las facultades para la PDI, la modificación de delitos como extorsión, secuestro, sicariato; que la delincuencia y como confrontarla ha sido una preocupación", añadió en materia de seguridad.

De esta manera, pidió que los indultos, "que han sido fruto de una profunda reflexión donde, insisto, no cuestiono el rol de la independencia de los poderes, no signifiquen que no podamos trabajar como país para afrontar este tremendo desafío, que es enfrentar la delincuencia".

"Estamos en Valdivia, ya me he referido en reiteradas ocasiones al tema de los indultos, espero que es un tema que logremos dar por zanjado, que pasemos la página y nos dediquemos a trabajar por las necesidades urgentes de nuestro país que son muchas", sentenció.

