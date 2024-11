Presidente Boric espera que espíritu de unidad de Teletón se contagie en Chile

El Presidente Gabriel Boric participó la noche de este viernes en la apertura de la Teletón 2024, que tiene como meta superar el monto de $38.044.459.976 del año pasado, con el fin de financiar los 14 institutos que atienden a más de 32 mil niños y jóvenes en todo el país.

"Es emocionante estar acá en momentos en donde, efectivamente, como decía don Francisco, la unidad a veces parece una quimera: la Teletón logra lo que muchas veces parece imposible, que es unir a todos los chilenos y chilenas detrás de una misma causa. Yo espero y hago votos porque ese espíritu sea muy contagioso", expresó.

Luego, presentó una de las historias de la noche, la de una familia Chiguayante, tras lo cual dijo que "cuántos niños, niñas, jóvenes que hoy día son adultos, seguramente les ha cambiado la vida la Teletón. Como dice don Francisco, eso es gracias al aporte de todos los chilenos”.

Luego señaló que “la Teletón es universal, es como debiera ser nuestro sistema de salud, como esperamos que sea, un espacio de la vida en común que atienda a todas las personas”.

En ese sentido, destacó que la Teletón "atiende a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. La Teletón no pregunta de dónde vienes, dónde naciste, cuánta plata tiene tu familia. Atiende universalmente y eso es realmente al país que debemos aspirar".

También destacó que "me ha tocado conocer a miles de mujeres en particular, que son cuidadoras, que le dedican su vida, muchas veces renunciando a parte importante de su individualidad, a cuidar. Quiero que todas esas mujeres cuidadoras se sientan reconocidas, que sepan que no están solas y que desde el Estado, estamos construyendo un Sistema Nacional de Cuidados para construir cien centros de cuidado comunitario".

"Porque siempre detrás de los niños, niñas y adolescentes que requieren apoyo hay una madre o mujer cuidadora", concluyó. Finalmente, participó en la subasta de la gabardina de cuero que el cantante Emmanuel usó en el Festival de Viña de 1994 y se retiró junto a su pareja, la basquetbolista Paula Carrasco.

