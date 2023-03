Presidente Boric espera "disposición de la oposición" ante nuevo proceso de la reforma tributaria y que no se haga "un gallito con el gobierno"

El presidente Gabriel Boric se refirió al rechazo de la Cámara de Diputados a la idea de legislar sobre el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno.

En conversación con «Buenos Días a Todos», señaló que "vamos a abrir un diálogo liderado por el ministro de Hacienda con sectores sociales y políticos para mejorar la reforma tributaria e insistir. ¿Cuál es la vía legislativa para eso? No hay ningún camino cerrado".

En esta línea, recalcó que "hoy día Chile necesita una distribución más justa de la riqueza para poder financiar cosas tan básicas como más Carabineros, una mejor pensión para las personas mayores en Chile, mejor salud para poder disminuir las listas de espera, y eso requiere más recursos para el Estado".

"Requiere por cierto una mejor eficiencia en el gasto y en eso el Gobierno y la gestión que hemos hecho han permitido mejorar las cuentas fiscales a nivel internacional, de una situación muy critica en la que estábamos. Logrando quebrar la curva en el alza de la inflación, mejorando las condiciones para la inversión en Chile", detalló.

Respecto a un nuevo proyecto de reforma tributaria, manifestó que "esperamos que haya disposición de la oposición de poner por delante a Chile y los intereses de la gente, antes de hacer un gallito con el gobierno", sentenció el Mandatario.

En tanto, sobre poder cumplir el programa de Gobierno expresó que "soy una persona que no se rinde ni se cansa, es cierto que los programas no se escriben en piedra. Hoy la seguridad ciudadana está en el centro de las preocupaciones y no lo era en el programa y de eso me tengo que hacer cargo".

Además, comentó acerca de la "reforma de pensiones que viene hace más de diez años, nuestra sociedad, la gente no aguantaría que se rechace otra reforma de pensiones, todos tenemos que pensar en el bien mayor del país por sobre la pelea política pequeña".

