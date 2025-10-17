Presidente Boric envía condolencias por muerte de piloto del Black Hawk: "Cuentan con nosotros"

Durante una actividad en la comuna de Estación Central, el Presidente Gabriel Boric lamentó el fallecimiento del capitán de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Sergio Hidalgo, quien se desempeñaba como piloto de la aeronave que sufrió un accidente en Campos de Hielo Sur.

"Después de una intensa búsqueda por parte de la FACh, del Ejército, en donde estuvimos todos coordinados, logramos hallar el helicóptero, a tres de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo Silva fue encontrado fallecido", indicó el Mandatario.

Luego, envió un mensaje de apoyo a la familia del piloto: "Quiero enviarle desde acá, desde este lugar hermoso y con esperanza, a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros de labores, un gran abrazo en este difícil momento. Que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros".

El jefe de Estado también agradeció la labor de los equipos de rescate y destacó el compromiso de los funcionarios públicos: "Desde acá también mis agradecimientos a todos los funcionarios públicos que cumplen labores de riesgo en nuestro país. Muchas gracias, y un sentido recuerdo para don Sergio Hidalgo Silva".

