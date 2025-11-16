Presidente Boric entregará un mensaje al país tras el cierre del proceso eleccionario

La jornada electoral de este domingo motivó a la ministra Camila Vallejo a confirmar que el Presidente Gabriel Boric se dirigirá al país una vez finalizado el proceso.

“Como ha sido tradición en todos los procesos electorales que hemos tenido todos estos años de Gobierno, el Presidente se va a referir al resultado de la jornada, un momento para celebrar el ejercicio de la democracia en nuestro país”, explicó.

En paralelo, la vocera fue consultada por el caso del exministro de Energía, Diego Pardow, quien renunció tras detectarse fallas en los cálculos de cobros de luz y enfrenta una posible acusación constitucional.

Su respuesta fue clara: “Nosotros somos respetuosos de la facultad fiscalizadora de los parlamentarios y parlamentarias, pero hoy nuestra función va más allá que estar emitiendo opiniones sobre la coyuntura”.

La ministra cerró su intervención destacando la prioridad del Ejecutivo: “Nuestra tarea central es garantizar que esta jornada se desarrolle de la mejor manera posible, y mañana, como es usual, en nuestra vocería los lunes vamos a poder hacer referencia y opinión sobre los temas contingentes”.

PURANOTICIA