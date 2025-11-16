Cathy Barriga llevó galletas a los vocales en Maipú, pero les advirtieron que aceptarlas podría derivar en acusaciones de cohecho

La jornada electoral en Maipú estuvo marcada por un episodio protagonizado por Cathy Barriga, instancia donde la exalcaldesa, investigada por presuntos delitos de fraude en su administración (2016-2021), llegó al Complejo Educacional Alberto Widmer con galletas en forma de corazón para obsequiar a los vocales de mesa.

El gesto fue rechazado por instrucción del jefe del local, quien advirtió que aceptar podría derivar en acusaciones de cohecho.

Consultada por la prensa, la ex jefa comunal de Maipú respondió al respecto que "son criterios y, a veces, el criterio se aplica mal”.

La situación derivó en nuevas preguntas de los medios, esta vez sobre la ausencia de su esposo, el diputado desaforado Joaquín Lavín León, de quien Barriga se limitó a señalar que "tendrían que preguntarle a él”.

PURANOTICIA