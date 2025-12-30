Presidente Boric encabezó la entrega de los Premios Nacionales 2025 en La Moneda

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2025 en el patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda.

En la instancia, fueron reconocidos:

Juan Casassus en Ciencias de la Educación.

en Ciencias de la Educación. José Bengoa en Humanidades y Ciencias Sociales.

en Humanidades y Ciencias Sociales. Alejandro Maass en Ciencias Exactas.

en Ciencias Exactas. Delia Vergara en Periodismo.

en Periodismo. Alejandro "Mono" González en Artes Plásticas.

en Artes Plásticas. Jaime Vadell en Artes de la Representación y Audiovisuales.

en Artes de la Representación y Audiovisuales. Ramón Díaz en Literatura.

"Tienen obras que nos hablan de Chile, de su desarrollo, que han empujado a nuestro país a ser de una u otra forma un poquito mejor. Acá cada uno tiene su propia fanaticada. Pero afuera todavía hay muchos que no los conocen", destacó el Jefe de Estado.

Agregó que “nosotros hoy día les decimos que los queremos, los admiramos, estamos orgullosos, como Estado de Chile, de cada uno de ustedes”.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que “las y los galardonados cuentan con trayectorias sólidas y de excelencia, con contribuciones significativas en sus campos de estudio; pero no solo eso, cada uno de ellos ha sido capaz de extrapolar sus conocimientos a la sociedad chilena, aportando al desarrollo y la recuperación de diversas comunidades desde su experticia, y eso nos parece fundamental para el crecimiento de nuestro país”.

En mayo de 2025 se aprobó la ley para reponer la entrega anual del Premio Nacional de Literatura, tal como ocurría desde 1942 a 1972, lo que permitirá entregar el reconocimiento todos los años de forma alternada (en los años pares a escritores de poesía y en los años impares a escritores de narrativa).

Al respecto, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, afirmó que "estamos muy orgullosos de esta nueva entrega de Premios Nacionales que se da en un contexto muy especial, ya que tenemos la oportunidad de entregar por primera vez de manera anual el Premio Nacional de Literatura, luego de haber impulsado el proyecto de ley para hacer esto posible. Los tres galardonados son grandes figuras en cada una de las disciplinas que representan”.

La ceremonia contó con la presentación del Coro Pudahuel y además se rindió homenaje a los Premios Nacionales que partieron este 2025: Héctor Noguera, Iván Núñez, Gastón Soublette y Gonzalo Díaz.

