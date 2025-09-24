Presidente Boric en homenaje a "Pepe" Mujica: "Siempre en la acción, en la lucha"

Este miércoles, en el marco de la 80° Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric asistió al evento especial Democracia Siempre, en honor al fallecido mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica. La actividad fue moderada por el exministro Giorgio Jackson.

El Presidente Boric y “Pepe” Mujica tenían una relación cercana. En sus últimos meses de vida, lo visitó en su residencia en Montevideo y el pasado 15 de mayo, asistió a su funeral, realizado en el Palacio Legislativo. Es por eso que en esta oportunidad, recordó momentos clave de su amistad.

Boric realizó su intervención inmediatamente después de las palabras del jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez. El mandatario chileno comenzó su discurso con un agradecimiento a Jackson: "Sin Giorgio yo no estaría acá".

Luego, señaló que desde el progresismo “creemos en la voluntad humana, creemos en la humanidad, que somos capaces de ponernos de acuerdo para construir un mundo mejor. Ese para mí es el gran legado de Pepe Mujica, por eso lo homenajeamos hoy día y siempre en la acción, en la lucha”.

El evento también contó con sentidas palabras hacia Mujica por parte de Pedro Sánchez, y del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. La instancia también contó con distintos paneles en los que participaron autoridades políticas de América Latina, organismos internacionales y sociedad civil.

PURANOTICIA