Presidente Boric discrepa del diagnóstico del Banco Central sobre el sueldo mínimo

En una entrevista para UChile TV, el Presidente Gabriel Boric expresó su "discrepancia" con el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central.

El instituto emisor afirmó que el aumento del salario mínimo y la ley de 40 horas laborales han tenido un impacto negativo en el empleo, un diagnóstico que el Ejecutivo ha rebatido en el pasado.

"Tengo una discrepancia respecto a la visión que plantaron en el IPoM sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes", señaló el Mandatario, aunque defendió la autonomía del ente rector. Boric destacó que el sueldo mínimo ha subido de $350 mil a cerca de $510 mil, un aumento real del 35% que, a su juicio, ha mejorado la calidad de vida de las personas y fomenta la formalización.

A pesar de su defensa de las políticas, el Presidente reconoció que en Chile hay un alto nivel de desempleo y que "tenemos que seguir trabajando". La postura de Boric pone de manifiesto la tensión entre la estabilidad macroeconómica, objetivo principal del Banco Central, y las políticas sociales de su Gobierno.

PURANOTICIA