Presidente Boric dijo estar "conmocionado y desgarrado" por muerte de niño en Padre Hurtado y promete que "no habrá impunidad"

El presidente Gabriel Boric indicó estar "conmocionado y desgarrado" por el homicidio del niño de 5 años en la comuna de Padre Hurtado. Además, aseguró que los autores del crimen van a ser encontrados y condenados.

En una actividad en la comuna de Máfil, región de Los Ríos, donde entregó vehículos a Carabineros, expresó que “comienzo este discurso conmocionado y desgarrado por el asesinato vil y cobarde de un menor de cinco años, que es algo que no podemos naturalizar”.

“Le garantizo al país que no va a haber impunidad, que los autores de estos crímenes van a ser encontrados y que van a tener las penas más altas que permita el sistema y para eso solicitamos el trabajo dedicado, que sabemos que lo están haciendo, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial”, añadió el jefe de Estado.

Por último, sostuvo que "la lucha contra la delincuencia y, en particular, contra el crimen organizado, tal como ha sucedido en muchos otros países, va a ser una pelea larga. Va a ser una pelea de muchos golpes, pero quiero que sepan que como Presidente de la República, el crimen organizado no me amedrenta y que como gobierno lo vamos a perseguir, lo vamos a desarticular y lo vamos a encerrar”.

