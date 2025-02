Presidente Boric dice que no hay relaciones con Venezuela por una decisión "caprichosa" de la "dictadura"

El Presidente Gabriel Boric, en el marco de la visita oficial a Uruguay, se refirió al cierre de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, lo que confirma el quiebre de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

“En la práctica hoy, por decisión del Gobierno de Venezuela, no hay relaciones, eso es un hecho, pero Chile tiene una larga tradición de Estado que no rompe relaciones con países que piensan distinto… nosotros creemos en la diplomacia, nosotros somos responsables y pensamos en los pueblos y no en la relación entre presidentes. Y nosotros queremos atender a los chilenos que están allá, por eso tanto vía online o solicitando ayuda a otro país, vamos a seguir atendiendo a nuestros connacionales”, recalcó el mandatario chileno, quien se reunió con su par uruguayo Luis Lacalle Pou y con José Mujica, otrora Jefe de Estado de la nación oriental

“Acá el gobierno venezolano, la dictadura venezolana, ha avanzado hacia una cuestión absolutamente caprichosa en la que expulsó a nuestro cuerpo diplomático y ahora decidió cerrar los consulados, pero Chile no cae en provocaciones. Nosotros tenemos una cultura política distinta, una cultura de respeto al derecho internacional y de poner por delante el bienestar de nuestra gente antes que el arrebato de los gobernantes”, agregó Boric, quien insistió que en Venezuela “se robaron las elecciones”.

Además, el Presidente de Chile calificó como “gravísimas” las sospechas de la fiscalía en relación a que el gobierno de Nicolás Maduro estaría detrás del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en nuestro país, y confirmó que, si se confirma, Chile recurrirá a tribunales internacionales.

“Nosotros como país hemos decidido que, en la medida que avance la investigación, y si se confirman las sospechas que existen respecto al involucramiento del gobierno venezolano en el asesinato de Ronald Ojeda, vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional. Esto de confirmarse, cosa que le corresponde a la justicia no a nosotros, pero de confirmarse es gravísimo, gravísimo y que nadie le baje el perfil”, finalizó el mandatario chileno.

PURANOTICIA