Presidente Boric destaca que Chile "tiene emprendimiento e innovación" en la inauguración de la quinta versión de EtMday

En el Parque Bicentenario de Vitacura, el Presidente Gabriel Boric, encabezó la inauguración del Encuentro Internacional de Emprendimiento, Innovación e Inversión (EtMday) 2025.

El EtMday, iniciativa organizada por la corporación sin fines de lucro "Emprende Tu Mente", se ha consolidado como el evento de innovación, emprendimiento e inversión más grande de Latinoamérica. Reúne a líderes empresariales, inversionistas, académicos, emprendedores, organizaciones sociales y entidades públicas como Corfo, Fundación Chile, Sercotec, ProChile, StartUp Campus, Inapi, y diferentes municipalidades.

En la ceremonia, el Jefe de Estado aseguró que “el EtMday es un ejemplo de la energía que necesitamos en Chile, una energía que está pensando en el futuro, innovando, que genera empleo, que piensa fuera de la caja, genera vínculos improbables y une a las regiones de Chile”.

“A través de todas las emprendedoras y emprendedores que están acá, les decimos que estamos orgullosos de ustedes, que sabemos que tenemos que seguir trabajando más con y para ustedes. Chile tiene emprendimiento e innovación y esta feria es demostración de ello”, añadió el Presidente de la República.

Asimismo, el Mandatario explicó que “tenemos una enorme responsabilidad y grandes desafíos de cara a las generaciones futuras. Al final del día, Chile es uno solo. Cuando Chile crece, tenemos que crecer todos, porque las buenas ideas no son atributo de uno u otro sector político, sino que le hacen bien a la patria entera”.

El Presidente de la República también destacó la presencia de India como país invitado al evento, que surge tras la visita de Estado que el Presidente realizó al país asiático en abril de este año: “India es la tercera incubadora de startups del mundo y hoy están aquí con una tremenda delegación en energías renovables, TI, salud digital e industrias creativas”.

Al respecto, la embajadora de la India en Chile, Abhilasha Joshi, afirmó que “la visita de Estado a principios de este año marcó un hito en las relaciones bilaterales entre India y Chile. La visita destacó las experiencias compartidas, que la innovación y las nuevas tecnologías deben funcionar como instrumentos para un crecimiento inclusivo y un desarrollo humano”.

Por su parte, el cofundador de "Emprende Tu Mente", Daniel Daccarett, destacó que "lo más grande de EtMday es el espíritu que nos mueve: compartir, conectar y colaborar. Queremos juntos construir un espacio, sembrar, cuidar y preparar el terreno para que otros puedan desplegar todo su potencial. En EtMday creemos profundamente en el emprendimiento y la innovación como herramienta de movilidad social”.

La quinta versión del Encuentro Internacional de Emprendimiento, Innovación e Inversión se realizará entre este jueves 20 y el sábado 22 de noviembre.

En la actividad, el Mandatario estuvo acompañado junto al canciller Alberto van Klaveren; la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen; el cofundador de Emprende Tu Mente, Daniel Daccarett; la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino; y la embajadora de la India en Chile, Abhilasha Joshi, entre otras autoridades.

